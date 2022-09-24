24.09.2022
10:48
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Наука

Фотофакт: В Якутске начался Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+»

В Якутске началось крупное событие — Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+», который прокодит в «Триумфе». На фотографиях нашего корреспондента — моменты фестиваля.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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