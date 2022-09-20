Фотофакт: в Якутске на здании суда трепещет ободранный флаг…

На крыше здания городского суда трепещет ободранный флаг страны. Хозяина в этом учреждении нет, пишет телеграм-канал Pryanya Якутия

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