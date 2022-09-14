14.09.2022
15:10
659

Якутск

Фотофакт: В Якутске из-за сильного ветра выпало окно и повредило авто

В Якутске из-за сильного ветра с дома по ул. Крупской 9А с 12 этажа выпало окно и повредило бампер припаркованного авто — передает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.

Фото: https://t.me/crimyakutiaru
Источник: https://t.me/crimyakutiaru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх