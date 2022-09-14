14.09.2022
15:10
659
Якутск
Фотофакт: В Якутске из-за сильного ветра выпало окно и повредило авто
В Якутске из-за сильного ветра с дома по ул. Крупской 9А с 12 этажа выпало окно и повредило бампер припаркованного авто — передает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.
Фото: https://t.me/crimyakutiaru
Источник: https://t.me/crimyakutiaru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.09.2022
0
32
14.09.2022
0
110
14.09.2022
0
148
14.09.2022
0
256
14.09.2022
0
299
14.09.2022
0
260
14.09.2022
0
158
14.09.2022
0
830
14.09.2022
0
181
14.09.2022
0
219
14.09.2022
1
720
14.09.2022
0
165
14.09.2022
0
149
14.09.2022
0
289
14.09.2022
1
319
14.09.2022
0
395
14.09.2022
0
724
14.09.2022
0
661
14.09.2022
0
407
14.09.2022
0
220
14.09.2022
0
259
14.09.2022
0
634
14.09.2022
0
766
14.09.2022
0
700
14.09.2022
0
436
14.09.2022
0
762
14.09.2022
0
253
14.09.2022
0
786
14.09.2022
0
1557
14.09.2022
1
2781
14.09.2022
1
806
14.09.2022
0
1058
14.09.2022
0
489
14.09.2022
0
1551
14.09.2022
0
650
14.09.2022
0
1130
14.09.2022
0
9586
14.09.2022
0
1172
13.09.2022
0
2975
13.09.2022
0
949
13.09.2022
0
608
13.09.2022
0
1019
13.09.2022
0
433
13.09.2022
0
2025
13.09.2022
0
822
13.09.2022
1
1137
13.09.2022
0
610
13.09.2022
1
325
13.09.2022
0
623
13.09.2022
0
342
13.09.2022
0
2274
13.09.2022
0
321
13.09.2022
0
713
13.09.2022
0
364
13.09.2022
0
1178
13.09.2022
0
1379
13.09.2022
1
2166
ТОП НОВОСТИ
09.09.2022
1
15412
09.09.2022
2
10835
12.09.2022
1
8960
12.09.2022
2
8389
08.09.2022
2
8300
09.09.2022
0
8094
09.09.2022
0
6738
09.09.2022
0
6512
Добавить комментарий