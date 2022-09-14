Фотофакт: В Якутске из-за сильного ветра выпало окно и повредило авто

В Якутске из-за сильного ветра с дома по ул. Крупской 9А с 12 этажа выпало окно и повредило бампер припаркованного авто — передает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.

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