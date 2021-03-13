13.03.2021
13:54
84

Происшествия

Фотофакт. В Якутске горит городская свалка

Столичный полигон твердых коммунальных отходов, расположенный на Вилюйском тракте, горит уже несколько часов.

Фото: соцсети
Источник: соцсети
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