Фотофакт: в Якутске дети бегают по тонкому льду😱

Безбашенные дети уже бегают по неокрепшему льду озера в районе ДСК, сообщает тгк @djiikey . Куда смотрят родители?

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