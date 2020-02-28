Фотофакт: В Якутске автоледи устроила массовое ДТП

Вчера, 27 февраля, в Якутске произошло 3 ДТП с пострадавшими.

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Первое ДТП было зарегистрировано около 08 часов утра на перекрестке улиц Дзержинского и Некрасова, где автоледи 1976 г.р. управляя ТС «Тойота Аурис», следуя в сторону улицы Некрасова, при повороте налево на регулируем перекрестке улиц Дзержинского –Некрасова на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу встречному ТС «Тойота Королла Филдер» под управлением водителя 1986 г.р., после совершила столкновение с ТС «Лада Ларгус» под управлением водителя 1979 после чего, так же совершила наезд на пешехода 1962 г.р., который переходил с права налево по ходу движения ТС «ЛАДА Ларгус», на регулируемом пешеходном переходе со стороны улицы Некрасова.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде различных ушибов и растяжения коленных суставов, назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

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Следующее ДТП было зарегистрировано в 08 часов 33 минут где водитель 1982 г.р. управляя ТС «Тойота Ноах» при выезде с ул. Рихарда Зорге на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог Рихарда Зорге и 50 лет Советской Армии, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с ТС «Тойота Ист», который двигался по улице 50 лет Советской Армии в сторону улицы Р.Зорге.

В результате ДТП пострадал пассажир 1965 г.р. автомашины «Тойота Ноах», который в момент ДТП находился на заднем втором ряду с непристегнутым ремнем безопасности.

Вечером около 18 часов 30 минут водитель 1999 г.р., управляя ТС «Мазда Демио», по улице Можайского возле дома №33 двигаясь со стороны мкр. Марха в сторону ул. Пилотов на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на пешехода 1972 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила пешехода в медучреждение с ушибами головы, правого бедра и закрытым оскольчатым перелом костей носа со смешением, назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

По всем фактам ДТП с пострадавшими проводится административное расследование.

В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями Госавтоинспекция очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила безопасности на дороге. Водителям проявлять особое внимание при приближении к пешеходным переходам, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также избегать резких маневров. Помните, что во время гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз. Пешим участникам движения не следует забывать, что переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, при этом убедившись в отсутствии опасности. В темное время суток рекомендуется использовать световозврашающие элементы на одежде.

Берегите себя и своих близких!!!