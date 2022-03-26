Фотофакт: в Якутск прилетели известные гости MUUS uSTAR

В Якутск сегодня утром, 26 марта, прибыли российские звезды, хедлайнеры молодежного фестиваля Muus uSTAR Аделина Сотникова, Мария Кравченко, Антон Комолов, Михаил Башкатов, сообщает ЯСИА. Российских звезд по традиции встретили в аэропорту Якутска. Среди прилетевших олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, телеведущая и актриса Мария Кравченко, ведущие и шоумены Антон Комолов и Михаил Башкатов. Все они станут хедлайнерами молодежного фестиваля Muus uSTAR, который пройдет в Якутске 26 марта. Организаторы мероприятия – правительство Якутии и Росмолодёжь. Генеральный партнёр фестиваля – компания «Эльгауголь», партнёры – авиакомпания «Якутия», Транснефть. Информационные партнёры – МУЗ-ТВ, Rutube, ВКонтакте.

Фото: соцсети Источник: Соцсети

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