26.03.2022
10:20
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Якутск
Фотофакт: в Якутск прилетели известные гости MUUS uSTAR
В Якутск сегодня утром, 26 марта, прибыли российские звезды, хедлайнеры молодежного фестиваля Muus uSTAR Аделина Сотникова, Мария Кравченко, Антон Комолов, Михаил Башкатов, сообщает ЯСИА.
Российских звезд по традиции встретили в аэропорту Якутска. Среди прилетевших олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, телеведущая и актриса Мария Кравченко, ведущие и шоумены Антон Комолов и Михаил Башкатов. Все они станут хедлайнерами молодежного фестиваля Muus uSTAR, который пройдет в Якутске 26 марта.
Организаторы мероприятия – правительство Якутии и Росмолодёжь. Генеральный партнёр фестиваля – компания «Эльгауголь», партнёры – авиакомпания «Якутия», Транснефть. Информационные партнёры – МУЗ-ТВ, Rutube, ВКонтакте.
Фото: соцсети
Источник: Соцсети
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