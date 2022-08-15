15.08.2022
17:52
1207
Якутск
Фотофакт: В Якутск приехали высокие гости
Фотофакт: В Якутск приехали высокие гости — передает телеграм-канал YAKUTIA.INFO.
Фото: https://t.me/yainfo
Источник: https://t.me/yainfo
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