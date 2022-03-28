28.03.2022
14:53
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Якутия

Фотофакт: В Якутию прилетели вестники весны

Прилетели пуночки, первые предвестники весны👍 по якутским поверьям, началась весна👏👏👏 — пишет телеграм-канал Газеты «Ленский вестник».

Фото: От подписчиков Газеты «Ленский вестник»
Источник: https://t.me/lenskiy_vestnik
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