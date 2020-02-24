24.02.2020
19:07
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Экология

Фотофакт: В Якутии милый зверь проснулся от зимней спячки

Наши читатели отправили фотографию: В Таттинском районе Якутии сегодня увидели проснувшегося от зимней спячки бурундука. Хотя на дворе февраль, но видимо его разбудила необычно теплая погода. Возможно в этом году будет ранняя весна?

Фото: Из присланного
Источник: Из присланного
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