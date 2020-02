Фотофакт: В Якутии милый зверь проснулся от зимней спячки

View this post on Instagram

Рановато проснулся 🐿😱 . Фото из присланного: Бу бүгүн уйатыт тахсыбыт моҕотойу көрбүтэр Ити могтойу биьи керен гр.ыталаабыппыт.Ненуеттэгэ сылдьар тонон елееру гыммыт Тааттаҕа көрдүлэр бүгүн Нөҥүөттэҕэ диэ эрдэ тахсыбыт аччыктаан өлөрө боло барахсан . #sakhalife #животныеякутии #бурундук #ранеепробуждение #таттинскийулус #Якутия