19.11.2022
15:10
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Якутия

Фотофакт: В Якутии сенокос продолжается!

В Сунтарском районе продолжается сенокос Зима на дворе, а трудолюбивые сунтарцы не отчаиваются. Трое мужчин и трактор вовсю собирают камышовое сено, сообщает тгк Yakutsk News

Фото: Натальи Михалёвой – Сайа
Источник: тгк Yakutsk News

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