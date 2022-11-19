Фотофакт: В Якутии сенокос продолжается!

В Сунтарском районе продолжается сенокос Зима на дворе, а трудолюбивые сунтарцы не отчаиваются. Трое мужчин и трактор вовсю собирают камышовое сено, сообщает тгк Yakutsk News

Фото: Натальи Михалёвой – Сайа Источник: тгк Yakutsk News

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