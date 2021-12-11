11.12.2021
15:45
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Общество

Фотофакт: В Якутии появился памятник милиционеру

Памятник установлен в связи со 100 ‒ летием образования Мегино‒Кангаласского отдела внутренних дел.

Фото: https://www.instagram.com/p/CXS06pLr2O3/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXS06pLr2O3/
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