11.12.2021
15:45
159
Общество
Фотофакт: В Якутии появился памятник милиционеру
Памятник установлен в связи со 100 ‒ летием образования Мегино‒Кангаласского отдела внутренних дел.
Фото: https://www.instagram.com/p/CXS06pLr2O3/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXS06pLr2O3/
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