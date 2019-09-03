03.09.2019
09:55
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Якутия
Фотофакт: В Якутии появился еще один памятник Сталину
2 сентября, в день окончания второй мировой войны, в городе Нюрбе был установлен бюст генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ. Мероприятие провели местные коммунисты при участии детей-пионеров.
Напомним, что в мае 2013 года памятник Сталину был установлен в Якутске. Памятник планировалось установить в сквере ветеранов, но тогдашний мэр Якутска Юрий ЗАБОЛЕВ выступил против. И Матвей ЕВСЕЕВ, тогда генеральный директор АО «Алмазы Анабара» принял волевое решение предоставить землю под памятник на территории предприятия.
Ранее бюсты Сталина были установлены в городе Мирный и селе Амга. И вот теперь в Нюрбе появился четвертый в Якутии бюст Сталина.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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