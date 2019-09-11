Фотофакт: В Якутии поймали золотую рыбку

Пойманная в Якутии «золотая рыбка», относится к видам рыб семейства карповых. Ученые данный вид рыбы называют «Якутским карасем» (лат. Carassius carassius jacuticus, якут.Собо).

Он издревле является типичным обитателем озёр и водоемов Центральной Якутии, также обитает в Восточной Сибири.

Якутский карась отличается от золотого более крупной и светлой чешуёй и меньшей высотой тела. Как правило, окрас чешуи серебристо-серый или зеленовато-серый, но изредка встречаются экземпляры с золотистым и даже розовато-оранжевым окрасом. Соотношение высоты тела к длине может значительно меняться в зависимости от условий обитания.

Как отметили специалисты Отдела организации и регулирования рыболовства Минэкологии Якутии, изменение окраса карася является допустимым в природе, причиной тому могут служить генетические изменения в результате близкородственных скрещиваний в пределах одной популяции организмов, то есть инбридинга. Так как караси обитают в изолированных озерах, инбридинг для них — довольно распространённое явление.