05.07.2022
21:02
375

Происшествия

Фотофакт: в Якутии от удара молнии загорелся дом

В Немюгюнцах молния попала в дом — начался пожар. Фото тгк Хангаласские

Фото: тгк Хангаласские
Источник: тгк Хангаласские

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