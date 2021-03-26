Фотофакт: В Якутии обнаружены фрагменты ракеты-носителя

В рамках послепускового облета района падения РП 875 в Кобяйском улусе вчера, 25 марта, представителями минэкологии РС(Я) совместно с ФГБУ ЦАС «Хабаровский» в составе рабочих групп отобраны пробы снега с 3 мониторинговых точек. Радиационный фон находится на уровне ниже среднереспубликанских значений.

В Алданском районе вчера и сегодня проведен послепусковой облет РП 873 с визуальным осмотром.

По результатам сегодняшних облетов в районах падения обнаружены фрагменты ОЧ РН: в РП 875 2 фрагмента – бак окислителя и торовый бак, в РП 873 – фрагмент створки головного обтекателя.

Завтра планируется вылет рабочих групп на места обнаружения фрагментов для проведения отбора проб снежного покрова.

Послепусковой облет районов падения с отбором проб с мониторинговых точек и поиском фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя, согласно плану работ, будет продолжаться до 5 апреля т.г.