Фотофакт: в Якутии начался сбор зеленого лука

Всего в республике произрастает девять видов дикорастущего лука.

Якутяне уже начали выезжать на сбор дикорастущего зеленого лука и вовсю делятся фотографиями в социальных сетях, сообщает ЯСИА.

Начало июня – лучшее время для его сбора. Вблизи Якутска лук собирают на Зеленом лугу, в окрестностях Тулагино и села Хатассы. Но лучше всего выезжать на острова. Всего на территории Якутии произрастает девять видов дикорастущего зелёного лука. Он не только вкусный, но и полезный. В его составе имеются витамины С, Е, К, необходимые для усиления иммунитета, ускорения роста волос и улучшения состояния кожи, минеральные вещества, среди которых кальций, магний, цинк, железо, сера, фтор и фосфор.