06.05.2021
17:56
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Якутия

Фотофакт: В Якутии ко Дню Победы родился теленок с пятиконечной звездой

В Сунтарском улусе отелилась корова Сергеевой Прасковьи Иннокентьевны. Теленок ко Дню Победы родился с пятиконечной звездой!

Источник: https://www.instagram.com/p/COgwCZHsBrK/
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