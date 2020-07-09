09.07.2020
17:54
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Общество

Фотофакт: В Якутии 9 июля выпал снег

Снег летом. Черкех, Таттинский улус.
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Фото из присланного:

Бу Таата Чөркөөҕөр бүгүн түспүт,быйыл наһаа тобурахтаах ,хаардаах сайын буолла дии

Фото: https://www.instagram.com/p/CCae3KmIL-C/
Источник: https://www.instagram.com/p/CCae3KmIL-C/
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