09.07.2020
17:54
142
Общество
Фотофакт: В Якутии 9 июля выпал снег
Снег летом. Черкех, Таттинский улус.
.
Фото из присланного:
Бу Таата Чөркөөҕөр бүгүн түспүт,быйыл наһаа тобурахтаах ,хаардаах сайын буолла дии
Фото: https://www.instagram.com/p/CCae3KmIL-C/
Источник: https://www.instagram.com/p/CCae3KmIL-C/
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