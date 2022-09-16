16.09.2022
16:03
370
Погода
Фотофакт: В воскресенье в Якутске обещают мокрый снег
Погода на следующую неделю в Якутске.
В воскресенье обещают мокрый снег — передает телеграм-канал ykt_top.
Фото: https://t.me/ykt_top
Источник: https://t.me/ykt_top
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