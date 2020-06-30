30.06.2020
12:38
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Общество

Фотофакт: В Википедии написали про «шамана» Габышева

На общедоступной интернет-энциклопедии «Википедия» появилась статья про якутского «шамана» Александра ГАБЫШЕВА.

Фото: скриншот с Википедии.
Источник: SakhaLife.ru.
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