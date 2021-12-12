12.12.2021
11:10
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Якутия

Фотофакт: В Верхневилюйске появился тигр

Житель Верхневилюйского района Якутии Миитэрэй Баппаҕай создал из снега изображение символа года.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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