Фотофакт: в Удачном освещена вышка связи

Прожекторы трех цветов (белый, синий, красный) смонтировали на 60-метровом антенно-мачтовом сооружении при въезде в Удачный.

Такая мощь и красота планировалась специалистами администрации еще в прошлом году. Было закуплено осветительное оборудование ООО «ПРОМ-СВЕТ», ТМ PromLED (Санкт-Петербург) – 32 прожектора, хорошо отработал поставщик – ООО «ТехЭнергия» (Новосибирск). Монтажные работы провели муниципальные подрядчики ООО «УСТАР» из Кизляра.

Архитектурная подсветка вышки теперь будет гореть в вечернее и ночное время суток.