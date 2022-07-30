30.07.2022
16:08
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Красота & Здоровье

Фотофакт: В такую жару в красной зоне ЯРКБ медики в спецкостюмах

Медики Якутской республиканской клинической больницы в такую жару ходят в специальных защитных костюмах. В Якутии нарастает очередная волна заболеваний коронавирусом. Больница переполнены, передает читатель SakhaLife.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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