Фотофакт: В Таймылыр зачастили гости «Бог есть любовь»

В заполярный поселок Таймылыр Булунского улуса ежегодно стали наведываться гости. Были они в прошлом году. Побывали и на днях. Приезжают они на мощных вездеходах, ведь по тундре далеко не каждая техника проедет. На плакате написано «Бог есть любовь».

Как сообщают местные жители, гости выступают в местном клубе, поют песни, выступают с речами. Вход для всех желающих свободный. Приезжие раздают газеты, буклеты, календари, опять же бесплатно.

В Арктику ни власти, ни коммерсанты даже товары, пользующиеся устойчивым спросом, не могут завезти. Но, как видим, у кого-то есть ресурсы для того, чтобы ехать за тридевять земель, выступать и раздавать специальную литературу.