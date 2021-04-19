19.04.2021
21:29
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Якутия

Фотофакт: В Таймылыр зачастили гости «Бог есть любовь»

В заполярный поселок Таймылыр Булунского улуса ежегодно стали наведываться гости. Были они в прошлом году. Побывали и на днях. Приезжают они на мощных вездеходах, ведь по тундре далеко не каждая техника проедет. На плакате написано «Бог есть любовь».

Как сообщают местные жители, гости выступают в местном клубе, поют песни, выступают с речами. Вход для всех желающих свободный. Приезжие раздают газеты, буклеты, календари, опять же бесплатно.

В Арктику ни власти, ни коммерсанты даже товары, пользующиеся устойчивым спросом, не могут завезти. Но, как видим, у кого-то есть ресурсы для того, чтобы ехать за тридевять земель, выступать и раздавать специальную литературу.  

Фото: ватсап.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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