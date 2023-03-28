28.03.2023
00:07
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Погода

Фотофакт: В Сунтаре идет дождь

Интересно, что ранее такую погодную аномалию предсказал народный синоптик Тускул. До этого в начале марта дождь был в Ленском районе.

Готовьте зонты: Тускул предсказал дождь
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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