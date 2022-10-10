10.10.2022
22:56
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Происшествия

Фотофакт: В столице из-за непогоды огромные пробки

Огромные автомобильные пробки образовались на улице Лермонтова. Водители, будьте осторожны на дорогах! Гололед!

Фото: @crimyakutiaru
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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