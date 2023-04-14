14.04.2023
17:45
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Экология

Фотофакт: В семействе яков прибавление

В природном парке «Живые алмазы Якутии» в семействе яков родился детеныш

В Мирнинском районе природном парке «Живые алмазы Якутии» 2 апреля в семействе яков у Яшмы и Якова родился телёнок. На этой неделе работникам парка удалось установить пол — это девочка. Малышку назвали Марфой.

Фото: ГБУ РС(Я) "ДБР ООПТ и ПП"
Источник: ГБУ РС(Я) "ДБР ООПТ и ПП"

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