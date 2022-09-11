11.09.2022
14:06
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Образование

Фотофакт: в сельской школе на Колыме остался один ученик

Третьекласснику Володе предстоит целый год провести с единственным учителем и директором школы в одном лице. Больше детей в селе просто не осталось.

Даже списать не у кого

Источник: тгк lentadnya

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