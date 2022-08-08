Фотофакт: В Сангаре сиротам выделили квартиры, не пригодные для жизни

В редакцию SakhaLife обратились представители льготных категорий, которые получили в Сангаре от государства квартиры, не пригодные для жизни.

Мы, наниматели специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили от государства жилые помещения по адресу Кобяйский улус (район), п. Сангар, ул. Заозерная.

И с декабря 2014 года не можем добиться осуществления своих ЗАКОННЫХ прав, «подаренные» администрацией жилые помещения являются не пригодными для жизни. С самых первых дней нами были выявлены нарушения благоустройства наших квартир: неисправность канализационной системы и отопления. Вот уже 8 лет мы боремся с администрацией и пытаемся отстоять свои законные права.

В начале 2015 года на основании нашего обращения наши дома закрыли на капитальный ремонт. На дворе 2022 год, со стороны администрации так и не приняты никакие действия и меры по проведению капитального ремонта.

По нашим многочисленным просьбам устранить нарушения Администрация лишь кормит нас «завтраками», в результате такого бездействия все квартиры в нашем доме разграблены и практически уничтожены и находятся в ужасном состоянии (см. фотографии).

Глава и Администрация не выполняют свои должностные обязательства перед законом. Все наши просьбы и обращения за все эти годы никак не были услышаны и никакие меры не предпринимаются. «Работа» ответственных специалистов и руководителей заставляет сомневаться в их компетентности. Зная, что за такими гражданами как мы раньше не стояла защита, они пользуются положением, морально пытаются обвинить нас самих в ненадлежащем использовании наших квартир. Именно из-за таких «лже-специалистов» страдаем не только мы, а и многие другие.

Администрация обязана была контролировать качество строительства, выявить нарушения своевременно, заставить подрядчиков устранить их и принять полностью отвечающее требованиям пригодное для жилья помещение, но в итоге вышло так, что недавно построенные дома на данный момент подлежат сносу: жить в них опасно!

Просим органы власти обратить пристальное внимание на нашу проблему. На сегодняшний день мы добиваемся один из трёх вариантов: проведения капитального ремонта, расторжения действующих договоров, заменить квартиры на другие, либо на выплату компенсации.

Надеемся, что закон будет на нашей стороне!