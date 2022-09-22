22.09.2022
09:29
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Природа

Фотофакт: В разгар бабьего лета… снеговики☃️☃️☃️

Первых снеговиков слепили в Момском улусе Якутии.

Отличные снеговики получились!

В Момском национальном улусе местные жители слепили первых снеговиков. Своими творениями они поделились в социальных сетях.

«Началась самая главная зимняя забава — лепить снеговиков», — подписали фотографии в телеграм-канале «Индигир уоттара».

Фото: телеграм-канал «Индигир уоттара»
Источник: телеграм-канал «Индигир уоттара»

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