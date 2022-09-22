22.09.2022
09:29
68
Природа
Фотофакт: В разгар бабьего лета… снеговики☃️☃️☃️
Первых снеговиков слепили в Момском улусе Якутии.
Отличные снеговики получились!
В Момском национальном улусе местные жители слепили первых снеговиков. Своими творениями они поделились в социальных сетях.
«Началась самая главная зимняя забава — лепить снеговиков», — подписали фотографии в телеграм-канале «Индигир уоттара».
Фото: телеграм-канал «Индигир уоттара»
Источник: телеграм-канал «Индигир уоттара»
#В разгар бабьего лета... снеговики#Индигир уоттара#первый снег#снеговик#Якутяне уже слепили первых снеговиков
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