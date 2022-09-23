23.09.2022
18:02
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Происшествия

Фотофакт: В Покровске оцепили улицу, на которой расположен военкомат

По словам полицейских, дежуривших на улице, поступило сообщение о минировании здания военкомата — передает телеграм-канал Хангаласский филиал НВК «Саха» 2.0

Информация проверяется❗️

Фото: https://t.me/nvk_khangalas1
Источник: https://t.me/nvk_khangalas1

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