02.06.2022
17:34
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Якутск

Фотофакт: В парке открылся домик для мам и малышей

В парке культуры и отдыха открылся домик матери и ребенка — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Благоустроенное помещение начало работу с 2 июня.

Теперь родители с маленькими детьми могут спокойно переодеть ребенка при необходимости, покормить, сходить в удобный туалет.

Домик находится слева от центрального входа, сразу за зданием администрации.

Фото: exostolicy
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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