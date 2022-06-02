Фотофакт: В парке открылся домик для мам и малышей

В парке культуры и отдыха открылся домик матери и ребенка — сообщает телеграм-канал Yakutsk News. Благоустроенное помещение начало работу с 2 июня. Теперь родители с маленькими детьми могут спокойно переодеть ребенка при необходимости, покормить, сходить в удобный туалет. Домик находится слева от центрального входа, сразу за зданием администрации.

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