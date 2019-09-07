Фотофакт: В Оймяконском улусе выпал снег

Жители Оймяконского улуса, проезжая утром мимо местности Кюбюме, увидели, что землю покрыл снег.

Как сообщила ЯСИА специалист Якутского УГМС Татьяна Маршалик, в этом нет ничего сверхъестественного.

«22 июля снежные осадки уже выпадали в Оймяконском улусе. Да, в ближайшее время ожидались осадки в этом улусе и ещё в Верхоянском — местами мокрый снег», — говорит Маршалик.

Ночью в улусе показатели доходят до минусовой отметки, а днём — +8+10 градусов.