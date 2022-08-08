08.08.2022
16:36
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Якутск

Фотофакт: В очередной раз сломался некачественный эскалатор в ТРК Туймаада

Фотофакт: В очередной раз сломался некачественный эскалатор в ТРК ТУЙМААДА

Или это экономия электричества?

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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