Фотофакт: в Нюрбе дети играют в снежки

В Нюрбе снегопад! Крупными хлопьями падает снег. Первому снегу рады все, особенно дети. Катают шары и лепят снеговики, сообщает тгк « Газета Ньурба «. Фото подписчицы Надежды.

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