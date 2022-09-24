24.09.2022
15:23
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Погода

Фотофакт: в Нюрбе дети играют в снежки

В Нюрбе снегопад! Крупными хлопьями падает снег. Первому снегу рады все, особенно дети. Катают шары и лепят снеговики, сообщает тгк «Газета Ньурба«. Фото подписчицы Надежды.

Фото: тгк Газета "Ньурба"
Источник: тгк Газета "Ньурба"

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