Фотофакт: В Майя установили баннер в поддержку Камилы Валиевой ⛸

В селе Майя Мегино-Кангаласского улуса на центральной улице им. Героя Попова вчера повесили баннер в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой — сообщает Sportyakutia.ru

Напомним, Валиева по итогам произвольной программы заняла 4 место на Олимпиаде в Пекине. Юную спортсменку обвиняют в употреблении запрещенного препарата, Валиева в дни Олимпийских игр находилась в глубочайшем стрессе…