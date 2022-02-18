Спорт
Фотофакт: В Майя установили баннер в поддержку Камилы Валиевой ⛸
В селе Майя Мегино-Кангаласского улуса на центральной улице им. Героя Попова вчера повесили баннер в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой — сообщает Sportyakutia.ru
Напомним, Валиева по итогам произвольной программы заняла 4 место на Олимпиаде в Пекине. Юную спортсменку обвиняют в употреблении запрещенного препарата, Валиева в дни Олимпийских игр находилась в глубочайшем стрессе…
«Невероятная сила духа и непоколебимая вера в себя и свои силы, которые показывает нам фигуристка Камила Валиева, восхищают тех, кто с замиранием сердца следит за Олимпиадой. Пусть каждодневный труд, слаженная командная работа и безусловная любовь к Родине, помогут нашим спортсменам добиться олимписких высот», — написал на странице в инстаграме глава села Дмитрий Тихонов.
+7 (999) 174-67-82