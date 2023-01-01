01.01.2023
21:00
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Якутия

Фотофакт: В Кутане добыт матерый волк

В селе Кутана Сунтарского улуса добыли матерого волка. Как сообщают местные жители, залетная стая из 8-ми волков устроила настоящий террор в окрестностях. Жертвами серых хищников стали несколько лошадей. Табунщики забили тревогу и наняли охотников. Первым был добыт этот матерый самец, судя по фото, крупнее человека. На остальных идет планомерная охота, сообщает телеграм-канал sakhahunter.

Все чаще якутские фермеры жалуются на террор со стороны волков, но ничего не меняется в этом плане. Селянам самим приходится решать эту проблему. Борьба с волками — дорогое и опасное занятие, а селяне — самый низкооплачиваемый сектор в экономике Якутии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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