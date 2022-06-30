Фотофакт: В кулуарах ысыаха Туймаады Колибабчуку преподнесли редкостный дар

Напомним, что на ысыахе Туймаады в соревнованиях по мас-рестлингу абсолютным чемпионом мира среди мужчин стал Виктор КОЛИБАБЧУК.

В кулуарах ему преподнесли редкостный дар – теленка исконной якутской породы. Сейчас осталось совсем мало коров якутской породы. У них самое жирное молоко в мире и вкусное, мраморное мясо.

Колибабчук дар оценил, заявил, что такую прелесть увезет с собой.

На фото видно Александра АРТЕМЬЕВА, президента Ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов Якутии и Михаила ГУЛЯЕВА, депутата Ил Тумэна, в прошлом министра спорта Якутии.