10.05.2021
15:57
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Происшествия

Фотофакт: В Кобяйском районе размыло дорогу

На участке автодороги «Кобяй» снижена грузоподъемность. 

Грузоподъемность проезда снижена до 2 тонн на участке Асыма — Бясь-Кюель — Кобяй — Сангар с подъездом к аэропорту в Кобяйском районе приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)».

Решение принято 10 мая для обеспечения безопасности движения в связи с частичными разрушениями дорожного полотна и конуса правой стороны деревянного моста через реку Хатынг-Юрях.  

Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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