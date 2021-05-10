Фотофакт: В Кобяйском районе размыло дорогу

На участке автодороги «Кобяй» снижена грузоподъемность. Грузоподъемность проезда снижена до 2 тонн на участке Асыма — Бясь-Кюель — Кобяй — Сангар с подъездом к аэропорту в Кобяйском районе приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)». Решение принято 10 мая для обеспечения безопасности движения в связи с частичными разрушениями дорожного полотна и конуса правой стороны деревянного моста через реку Хатынг-Юрях.

Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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