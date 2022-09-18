18.09.2022
09:15
505

Природа

Фотофакт: в Горном улусе и Нерюнгринском районе выпал снег

Нерюнгринский район
Источник: https://t.me/neruinfo
Горный улус
Источник: https://t.me/BORBUEV
Горный улус
Источник: https://t.me/BORBUEV
Источник: https://t.me/silatrudagorny

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх