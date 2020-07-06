06.07.2020
20:02
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Общество

Фотофакт: в Якутске фекалии осквернили Мемориальный комплекс

6 июля Мемориальный комплекс «Солдат Туймаады» в Якутске был загрязнен лошадиным навозом. Видимо, памятное место стало излюбленным местом отдыха бродячих лошадей.

СПРАВКА:

Мемориальный комплекс «Солдат Туймаады» был открыт в 2015 году. На стелах комплекса золотом выгравированы имена 20 563 человек, призванных якутским городским военкоматом с 1941 по 1945 годы. Комплекс является идеей городских властей и был построен за счет бюджета Якутска, а также добровольных пожертвований жителей , предприятий и организаций в благотворительный фонд «Победа-70».

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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