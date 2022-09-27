27.09.2022
18:11
185

Якутск

Фотофакт: в ДК им.Кулаковского отменили праздник

Праздничную программу отменили в ДК Кулаковского, тгк Sakhalife

Фото: тгк Sakhalife
Источник: тгк Sakhalife

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