Фотофакт: В центре Якутска убили косулю

Полиция проводит проверку по факту распространения информации об убитой в 203 микрорайоне столицы республики, сообщил телеканалу «Якутия 24» дежурный офицер МВД РФ по региону Артем Егоров.

В социальных сетях появилась фотография лежащего на дороге животного. Автор изображения сообщает, что косулю сбила машина, а тушу увезли в неизвестном направлении.

Согласно статье УК РФ «Незаконная охота», добыча животных с автотранспорта запрещена и наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо двумя годами исправительных работ или лишением свободы. В случае, если животное незаконно добыла группа людей, участники должны будут оплатить от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Срок исправительных работ или лишения свободы также увеличивается – от трех до пяти лет.