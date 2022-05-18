18.05.2022
15:39
556
Якутск
Фотофакт: В центре Якутска образовалась дыра в асфальте
Дыра в асфальте образовалась на улице Лермонтова в Якутске — сообщает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.
Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/djiikey
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