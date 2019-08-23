Фотофакт: В центре Якутска не работают светофоры

Сегодня днем в центре города — на перекрестке улиц Кирова и Горького не работают светофоры. Уважаемые водители и пешеходы! Будьте осторожнее на дорогах и помните о соблюдении правил дорожного движения!

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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