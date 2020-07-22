22.07.2020
11:44
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Якутск

Фотофакт: в центре Якутска не работают светофоры

Сегодня, 22 июля, в центре столицы Якутии корреспондент SakhaLife запечатлел неработающие светофоры на перекрестке улиц Ярославского и Октябрьской

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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