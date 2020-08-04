Фотофакт: В Чурапче воспитательница и заведующая детского сада нарисовали мурал

На прошлой неделе в Чурапчинском улусе завершили создание мурала на здании детского сада.

«В нашем улусе идет системная работа по благоустройству. Такие картины на зданиях становятся частью среды проживания, нашей истории и имеют воспитательный эффект для маленьких жителей. Ведь художники вкладывают в свои произведения определенные смыслы», — прокомментировал глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын

Творение расположилось в селе Чурапча на здании детского сада «Березка».

Авторы – заведующая детским садом Е. Егорова и воспитательница А. Слепцова – своими силами в технике «мурал» изобразили девочку, заботливо поливающую березку.

Спонсорами выступили совет ветеранов садика, работники и выпускники. К началу нового учебного года садик своих маленьких воспитанников радостно встретит совершенно обновленным.