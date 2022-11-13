13.11.2022
16:48
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Якутия

Фотофакт: в Борогонцах зафиксировали необычное явление

Жители ряда регионов России периодически становятся свидетелями необычного явления — световых столбов, будто зависших в воздухе. Так, например, 13 октября такой столб света видели в небе жители села Борогонцы.

Солнечный столб — это направленный вертикально луч света, что зачастую возникает во время заката либо восхода Солнца. Он тянется от светила высоко вверх, и выглядит как столб света, за что и получил своё название.

Довольно часто в перистых (тонкие, лёгкие, как перья) или перисто-слоистых облаках формируются очень маленькие кристаллики льда. Благодаря тому, что солнечный свет отражается от граней этих кристаллов, мы и можем наблюдать такое прекрасное явление. Наиболее часто возникает оно при отрицательных температурах, но вообще наблюдаться может в любое время года.

Источник: Социальные сети

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