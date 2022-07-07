07.07.2022
16:58
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Спорт

Фотофакт: Борогонцам теперь не страшен ураган!

Организаторы Игр сделали выводы и укрепили конструкции со всех сторон емкостями с водой 250 л. Никакой ураган не страшен этим конструкциям.

А летние палатки укреплены кусками бетона, который примотан скотчем к опорам.

Ураган теперь не страшен! Но пасаран!

Фото: Надежды КОРОТОВОЙ, специально для SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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