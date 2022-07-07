Фотофакт: Борогонцам теперь не страшен ураган!

Организаторы Игр сделали выводы и укрепили конструкции со всех сторон емкостями с водой 250 л. Никакой ураган не страшен этим конструкциям.

А летние палатки укреплены кусками бетона, который примотан скотчем к опорам.

Ураган теперь не страшен! Но пасаран!